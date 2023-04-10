Haberler İspanya La Liga Barcelona - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 28. haftasında Barcelona ile Girona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 11:30
Barcelona - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 28. haftada Barcelona ile Girona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Girona maçı 10 Nisan Pazartesi günü saat 22:00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada 11 yaşına bastı! Ayşegül Yıldız'ın paylaşımına "Babasının kopyası" yorumları yağdı!
Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yaş gününü kutladı karşı jest gecikmedi: "Ben de eşiniz Sayın Şinasi Bey'in emniyet mensubu gününü kutluyorum"
Sözleşme uzatma görüşmeleri başladı! Kalmak istiyor
Cimbom'dan gurbetçi harekatı! 2 yıldız adayı listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Atletico Madrid deplasmanda kazandı!
Rayo Vallecano - Atletico Madrid maçı saat kaçta?
Nisan ara tatil ne zaman 2023?
2023 Nisan SED yardımı bayramdan önce yatar mı?
Sağlık Bakanlığı 2023/5 KPSS tercih sonuç ekranı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de flaş Valencia gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Valencia gelişmesi! 11:15
Sözleşme uzatma görüşmeleri başladı! Kalmak istiyor Sözleşme uzatma görüşmeleri başladı! Kalmak istiyor 11:02
Manchester City - Bayern Münih maçı saat kaçta? Manchester City - Bayern Münih maçı saat kaçta? 10:45
Barcelona - Girona maçı saat kaçta? Barcelona - Girona maçı saat kaçta? 10:27
G.Saray'dan olay transfer! Serie A'nın yıldızı... G.Saray'dan olay transfer! Serie A'nın yıldızı... 10:16
Opsiyon bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi? Opsiyon bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi? 09:48
Daha Eski
F. Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? F. Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 09:39
Maçta gergin anlar! Nwakaeme ve Ronaldo... Maçta gergin anlar! Nwakaeme ve Ronaldo... 09:35
Buruk'tan Zaniolo'ya uyarı! Bunları söyledi Buruk'tan Zaniolo'ya uyarı! Bunları söyledi 09:17
Kayserispor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Kayserispor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 09:14
Kahveci'den flaş yorum! "G.Saray maçına kadar..." Kahveci'den flaş yorum! "G.Saray maçına kadar..." 09:12
Çarpıcı yorum! "Büyük hata yaptı" Çarpıcı yorum! "Büyük hata yaptı" 08:55