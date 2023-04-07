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Sevilla - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 28. haftasında Sevilla ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 11:30 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 12:00
Sevilla - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 28. haftada Sevilla ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Celta Vigo maçı 7 Nisan Cuma günü saat 22.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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SEVILLA - CELTA VIGO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sevilla

Dmitrovic; Navas, Bade, Gudelj, Acuna; Jordan, Gueye, Rakitic; Gil, En-Nesyri, Lamela

Celta Vigo

Villar; Mallo, Aidoo, Nunez, Galan; Perez, Tapia, Beltran, De la Torre; Aspas, Seferovic

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