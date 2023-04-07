Sevilla - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 28. haftada Sevilla ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Celta Vigo maçı 7 Nisan Cuma günü saat 22.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

SEVILLA - CELTA VIGO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sevilla

Dmitrovic; Navas, Bade, Gudelj, Acuna; Jordan, Gueye, Rakitic; Gil, En-Nesyri, Lamela

Celta Vigo

Villar; Mallo, Aidoo, Nunez, Galan; Perez, Tapia, Beltran, De la Torre; Aspas, Seferovic