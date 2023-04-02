Celta Vigo - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Almeria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 27. haftada Celta Vigo -ileAlmeria kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VİGO - ALMERİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Almeria maçı 2 Nisan Pazar günü saat 15:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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