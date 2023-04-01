Haberler İspanya La Liga Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 27. haftasında Athletic Bilbao ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 14:20
Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 27. haftada Athletic Bilbao ile Getafe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Getafe maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 17:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Arda Turan Süper Lig’e teknik direktör olarak dönüyor! İstanbul ekibi imzayı attırıyor…
Tamer Karadağlı'nın kapısına icra dayandı! Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı kirayı eksik yatırınca ev sahibiyle papaz oldu
Kontratı derbide uzayabilir! Flaş detay
Real Madrid'den G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Elche - Barcelona maçı saat kaçta?
Cadiz - Sevilla maçı saat kaçta?
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
ARNAVUTKÖY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
BAŞAKŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
RB Leipzig - Mainz 05 maçı saat kaçta? RB Leipzig - Mainz 05 maçı saat kaçta? 14:19
Roger Schmidt imzayı attı! Roger Schmidt imzayı attı! 14:18
Juventus - Hellas Verona maçı saat kaçta? Juventus - Hellas Verona maçı saat kaçta? 14:15
Inter - Fiorentina maçı saat kaçta? Inter - Fiorentina maçı saat kaçta? 14:12
Cremonese - Atalanta maçı saat kaçta? Cremonese - Atalanta maçı saat kaçta? 14:09
Fırtına Kayserispor'u ağırlıyor! Fırtına Kayserispor'u ağırlıyor! 14:04
Daha Eski
Elche - Barcelona maçı saat kaçta? Elche - Barcelona maçı saat kaçta? 13:59
Türk hakemlere 2023 FIBA Dünya Kupası'nda görev! Türk hakemlere 2023 FIBA Dünya Kupası'nda görev! 13:58
Cadiz - Sevilla maçı saat kaçta? Cadiz - Sevilla maçı saat kaçta? 13:56
Athletic Bilbao - Getafe maçı saat kaçta? Athletic Bilbao - Getafe maçı saat kaçta? 13:54
Manchester City-Liverpool | CANLI Manchester City-Liverpool | CANLI 13:51
Girona - Espanyol maçı saat kaçta? Girona - Espanyol maçı saat kaçta? 13:49