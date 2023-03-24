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Barça’ya soruşturma

UEFA, eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı Negreira'ya ait şirkete ödeme yaptığı tespit edilen Barcelona hakkında soruşturma başlattı. Barcelona'nın olası bir ihlalinin belirlenmesi için etik ve disiplin müfettişlerinin atandığı kaydedildi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 06:50
Barça’ya soruşturma
UEFA, eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı Negreira'ya ait şirkete ödeme yaptığı tespit edilen Barcelona hakkında soruşturma başlattı. Barcelona'nın olası bir ihlalinin belirlenmesi için etik ve disiplin müfettişlerinin atandığı kaydedildi.
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