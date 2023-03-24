Barça’ya soruşturma

UEFA, eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı Negreira'ya ait şirkete ödeme yaptığı tespit edilen Barcelona hakkında soruşturma başlattı. Barcelona'nın olası bir ihlalinin belirlenmesi için etik ve disiplin müfettişlerinin atandığı kaydedildi.
UEFA, eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı Negreira'ya ait şirkete ödeme yaptığı tespit edilen Barcelona hakkında soruşturma başlattı. Barcelona'nın olası bir ihlalinin belirlenmesi için etik ve disiplin müfettişlerinin atandığı kaydedildi.