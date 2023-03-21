Haberler İspanya La Liga Tek rakibi Lewa

Tek rakibi Lewa

Getafe’yi sırtlayan Enes Ünal, krallıkta 2’nci sırada yer alıyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 06:50
Tek rakibi Lewa

Kariyerini Getafe'de sürdüren Enes Ünal, bu sezon performansıyla dikkat çekiyor. İspanyol ekibiyle ligde 26 maça çıkan milli futbolcu, rakip filelere 13 gol gönderdi. 25 yaşındaki forvet, bu gollerin 6'sını ise son 4 karşılaşmada kaydetti. Ayrıca 3 asiste imza atan başarılı futbolcu, 27 gollü Getafe'nin skor yükünü tek başına sırtladı. 15 gol kaydeden Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin ardından gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alan Enes, dünyaca ünlü isimleri de sollamış durumda. Benzema, Morata ve Griezmann gibi yıldızlar yıldız oyuncunun gerisinde kaldı.

25 yaşındaki golcünün Getafe'yle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. İspanyol ekibi, 2020'de 9 milyon euro ödeyerek Enes'i kadrosuna katmış

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin bonservis rekorunu kıracak! Jorge Jesus’un göz bebeği tarihi transfere imza atıyor…
Bader Shammas ile balayı için Bodrum’a gelen Lindsay Lohan Bodrum'da 'ev'lendi
G.Saray'a Feghouli'nin şikayeti nedeniyle transfer şoku!
F.Bahçe'yi Avrupa'dan elemişti! G.Saray o yıldız için devreye girdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Enes golleriyle La Liga'yı sallıyor! Lewandowski...
Getafe'de Enes Ünal Sevilla karşısında fişi çekti!
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Tekirdağ TOKİ arsa sonuçları ve kazananlar isim listesi
Tekirdağ TOKİ arsa çekilişi canlı izle 21 Mart
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den çılgın teklif! Yeni teknik adam... F.Bahçe'den çılgın teklif! Yeni teknik adam... 01:17
F.Bahçe'den çılgın teklif! Yeni teknik adam... F.Bahçe'den çılgın teklif! Yeni teknik adam... 01:15
Adebayor futbolu bıraktı! Adebayor futbolu bıraktı! 00:57
Adebayor futbolu bıraktı! Adebayor futbolu bıraktı! 00:56
Lale Orta'dan flaş açıklama! Lale Orta'dan flaş açıklama! 00:19
Ferdi için görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek Ferdi için görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek 00:19
Daha Eski
F.Bahçe'de Altay'ın ardından sıra onda! F.Bahçe'de Altay'ın ardından sıra onda! 00:19
G.Saray'da Muslera korkusu! G.Saray'da Muslera korkusu! 00:19
Valencia'da sıcak gelişme! Teklif... Valencia'da sıcak gelişme! Teklif... 00:19
G.Saray'da kalacak mı? Flaş detay G.Saray'da kalacak mı? Flaş detay 00:19
Zaniolo arkadaşını G.Saray'a getiriyor! İşte Aslan'ın yeni golcüsü Zaniolo arkadaşını G.Saray'a getiriyor! İşte Aslan'ın yeni golcüsü 00:19
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 00:19