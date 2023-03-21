Tek rakibi Lewa

Kariyerini Getafe'de sürdüren Enes Ünal, bu sezon performansıyla dikkat çekiyor. İspanyol ekibiyle ligde 26 maça çıkan milli futbolcu, rakip filelere 13 gol gönderdi. 25 yaşındaki forvet, bu gollerin 6'sını ise son 4 karşılaşmada kaydetti. Ayrıca 3 asiste imza atan başarılı futbolcu, 27 gollü Getafe'nin skor yükünü tek başına sırtladı. 15 gol kaydeden Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin ardından gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alan Enes, dünyaca ünlü isimleri de sollamış durumda. Benzema, Morata ve Griezmann gibi yıldızlar yıldız oyuncunun gerisinde kaldı.

25 yaşındaki golcünün Getafe'yle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. İspanyol ekibi, 2020'de 9 milyon euro ödeyerek Enes'i kadrosuna katmış