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Sevilla'da Jorge Sampaoli dönemi sona erdi!

Son dakika spor haberi: İspanya La Liga ekibi Sevilla'da teknik direktör Jorge Sampaoli ile yollar ayrıldı. Kulübün resmi sitesinden yapılan resmi açıklamada Arjantinli hocaya veda edildi ve kariyerinde başarılar dilendi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 12:36 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 12:43
Sevilla'da Jorge Sampaoli dönemi sona erdi!

İspanya La Liga ekibi Sevilla'da teknik direktör Jorge Sampaoli ile yollar ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla'da La Liga'da alınan kötü sonuçların faturası kesildi.

Son olarak Getafe'ye 2-0 yenilen Sevilla'da La Liga'da devam eden kötü grafik nedeniyle hoca değişikliği kararı alındı.

Yapılan resmi açıklama ile Arjantinli hocaya veda eden İspanyol ekibi, Sampaoli'ye teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

26 hafta sonunda 28 puanla 14. sırada yer alan İspanyol ekibi düşme hattının sadece 2 puan üzerinde bulunuyor.

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