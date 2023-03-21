Sevilla'da Jorge Sampaoli dönemi sona erdi!

İspanya La Liga ekibi Sevilla'da teknik direktör Jorge Sampaoli ile yollar ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla'da La Liga'da alınan kötü sonuçların faturası kesildi.

Son olarak Getafe'ye 2-0 yenilen Sevilla'da La Liga'da devam eden kötü grafik nedeniyle hoca değişikliği kararı alındı.



Yapılan resmi açıklama ile Arjantinli hocaya veda eden İspanyol ekibi, Sampaoli'ye teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

26 hafta sonunda 28 puanla 14. sırada yer alan İspanyol ekibi düşme hattının sadece 2 puan üzerinde bulunuyor.