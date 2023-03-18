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Almeira - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 25. haftasında Almeira ile Cadiz karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almeira - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 17:21 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 17:21
Almeira - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Almeira - Cadiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 26. haftada Almeira ile Cadiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almeira - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMEIRA - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almeira - Cadiz maçı 18 Mart Cumatesi günü saat 16:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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