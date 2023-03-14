Enes kasırgası

İspanya La Liga'da bu sezon fırtına gibi esen Enes Ünal, Getafe formasıyla Cadiz deplasmanında da ağları 2 kez salladı. Milli futbolcumuz, ligde 12 gole ulaşarak, krallık yarışında ikinci sıraya yükseldi ve 15 golle zirvede yer alan lider Barcelona'nın Polonyalı santrforu Robert Lewandowski'nin peşine düştü. Getafe'de üçüncü sezonunu geçiren milli golcümüzün bu performansı, A Milli Takımımız'ın EURO 2024 Elemeleri'ndeki Ermenistan ve Hırvatistan karşılaşmaları öncesi, yüzleri güldürdü.

GOLLER PENALTIDAN GELDİ

Enes Ünal, Cadiz ile 2-2 berabere kaldıkları maçta tüm gollere penaltıdan imzasını attı. 90+16'da kazanılan penaltıyı gole çevirerek, kritik karşılaşmanın 2-2 berabere bitmesini sağlarken, 18. sırada düşme hattındaki takımına da büyük bir katkı sağladı. La Liga'da bu sezon 12. kez ağları sallayan milli golcümüz, şu an gol krallığı yarışında Osasuna'dan Joselu ile birlikte ikinci sırayı paylaşıyor. Zirvede de 15 golle, Barcelona'dan Lewandowski yer alıyor.