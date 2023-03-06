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Osasuna - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 23. haftasında Osasuna ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 10:20
Osasuna - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Osasuna ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Celta Vigo maçı 6 Mart Pazartesi günü saat 23:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Osasuna:Herrera; Moncayola, Aridane, D Garcia, Cruz; Torro, M Gomez, Oroz; Avila, Budimir, Ezzalzouli

Celta Vigo: Villar; Mallo, Aidoo, U Nunez, Galan; Perez, Veiga, Beltran, De la Torre; Seferovic, Aspas

ASpor CANLI YAYIN

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