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Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 23. haftasında Barcelona ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 15:41 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 15:50
Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Barcelona ile Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Valencia maçı 5 Mart Pazar günü saat 18:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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