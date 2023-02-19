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Rayo Vallecano - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 22. haftasında Rayo Vallecano ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 15:00
Rayo Vallecano - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 22. haftada Rayo Vallecano ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Sevilla maçı 19 Şubat Pazar günü saat 18:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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