Rayo Vallecano - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 22. haftada Rayo Vallecano ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Sevilla maçı 19 Şubat Pazar günü saat 18:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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