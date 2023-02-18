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Vedat Muriqi hakemlere sitem etti! "Bana inanmıyorlar"

Son dakika spor haberleri... Kariyerini Mallorca'da sürdüren Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, İspanyol basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kosovalı yıldız, hakemlere sitem ederek "Bana inanmıyorlar. Vedat Muriqi'yi yerde gördüğünüzde gerçekten bir şeyler olduğunu anlayın" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 11:02
Vedat Muriqi hakemlere sitem etti! "Bana inanmıyorlar"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi suskunluğunu bozdu. Futbol kariyerini La Liga temsilcisi Real Mallorca'da sürdüren Kosovalı santrfor, İspanyol basınına konuştu. Formsuz performansı nedeniyle son dönemde eleştirilen Vedat Muriqi, hakem kararlarına dair sert eleştirilerde bulundu.

Vedat Muriqi hakemlere sitem etti! "Bana inanmıyorlar"

Milliyet'te yer alan habere göre İspanyol basınından Marca'nın sorularını cevaplayan Vedat Muriqi'nin açıklamaları ses getirdi.

Vedat Muriqi hakemlere sitem etti! "Bana inanmıyorlar"

Kosova'da yılın futbolcusu ödülünü 2 kez kazanma başarısı gösteren tecrübeli santrfor, bu sezon 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Vedat Muriqi takım arkadaşlarına 2 gol pası verirken son gol sevincini Atletico Madrid karşısında yaşadı.

Vedat Muriqi hakemlere sitem etti! "Bana inanmıyorlar"

Baskılı bir ortamda futbol oynamayı sevdiğini belirten Vedat Muriqi, "Baskıyı gerçekten seviyorum. Baskı sizi işleri daha iyi yapmaya itiyor. Baskı olmadan sahaya isteksizce çıkıyorsunuz" dedi.

Vedat Muriqi hakemlere sitem etti! "Bana inanmıyorlar"

Kosovalı santrfor gol atamamasıyla ilgili gelen eleştirilere, "Takım arkadaşlarımın gol atmak için bana ihtiyacı olduğunu biliyorum ama hiç endişelenmiyorum. Takımım kazanırsa gol atmam önemli değil. Gol atmak istemiyorum, sadece Mallorca'nın kazanmasını istiyorum ama gol atarsam ve kazanırsak mutluluk ikiye katlanıyor. Fakat ben gollerime devam edeceğim" cevabını verdi.

Vedat Muriqi hakemlere sitem etti! "Bana inanmıyorlar"

La Liga'da bu sezon gösterdiği performansın iyi olduğunu savunan Vedat Muriqi, "Aradan önce 14 maçta 8 gol attım. Bir Mallorca forveti için 14 maçta 8 gol atmak çok iyi. Tabii bundan sonra herkes daha fazlasını bekleyecek. Ben bir forvet oyuncusuyum ve her zaman bu kaygıyı taşıyorum. Gol atan bir forvetin gol atamamasına katlanmak zor ama takıma başka bir şekilde yardım ettiğimi bilen bir koçum ve takım arkadaşlarım olduğu için şanslı olduğumu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Vedat Muriqi hakemlere sitem etti! "Bana inanmıyorlar"

Gol atmamak gibi bir düşünce yapısı içerisinde olmadığını ifade eden Vedat Muriqi, "Gol atmak zorunda değilim diye sahaya çıktığım iki ya da üç maç oldu ama bu benim karakterim değil. O maçlardan sonra nasıl olduğunu bildiğim şekilde oynamaya karar verdim. O zamandan beri mutluyum" dedi.

Vedat Muriqi hakemlere sitem etti! "Bana inanmıyorlar"

Hakemlerin son dönemde verdiği kararları eleştiren Kosovalı golcü, "Bütün hakemlerle çok iyi bir ilişkim var. Onlara bağıran bir oyuncu değilim çünkü hakemler hata yapmak istemez ama onlar da insan. Faul meselesinden biraz yoruldum. Yere düştüğümde bana inanmıyorlar, bana faul demiyorlar. Rakibe her çarptığımda zıplayanlardan değilim" ifadelerini kullandı. Son olarak yere düştüğü pozisyonlarda gerçekten bir şeyler olduğunun bilinmesini isteyen Vedat Muriqi, "Vedat Muriqi'yi yerde gördüğünüzde gerçekten bir şeyler olduğunu anlayın" çıkışında bulundu.

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