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Girona - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 22. haftasında Girona ile Almeria karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 09:30
Girona - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Almeria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 22. haftada Girona ile Almeria kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA - ALMERIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Almeria maçı 17 Şubat Cuma günü saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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GIRONA - ALMERIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Girona

Gazzaniga; A Martinez, Bueno, Callens, Gutierrez; Martin, A Garcia, Romeu, Riquelme; Stuani, Castellanos

Almeria

Martinez; Pozo, Chumi, Babic, Akieme; Robertone, Costa; Baptistao, Melero, Portillo; Suarez

ASpor CANLI YAYIN

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