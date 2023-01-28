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Sevilla - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 19. haftasında Sevilla ile Elche karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 12:20
Sevilla - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Elche maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 19. haftada Sevilla ile Elche kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Elche maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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