Getafe - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 19. haftada Getafe ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Real Betis maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 23:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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