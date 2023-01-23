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Valencia - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 18. haftasında Valencia ile Almeira karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 16:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 16:50
Valencia - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia - Almeira maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 18. haftada Valencia ile Almeira kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCİA - ALMEİRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Almeira maçı 23 Ocak Pazartesi günü saat 23:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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