Valencia - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia - Almeira maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 18. haftada Valencia ile Almeira kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCİA - ALMEİRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Almeira maçı 23 Ocak Pazartesi günü saat 23:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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