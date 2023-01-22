Elche - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Elche - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 18. haftada Elche ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elche - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ELCHE - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Elche - Osasuna maçı 22 Ocak Pazar günü saat 18:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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