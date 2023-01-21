Atletico Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Cadiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 18. haftada Sevilla ile Cadiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Cadiz maçı 21 Ocak Cumartesi günü saat 23:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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