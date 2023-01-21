Atletico Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Atletico Madrid - Real Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 18. haftada Atletico Madrid ile Real Valladolid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - REAL VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Real Valladolid maçı 21 Ocak Cumartesi günü saat 20:30'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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