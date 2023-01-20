Mallorca - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Mallorca - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 18. haftada Mallorca ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Celta Vigo maçı 20 Ocak Cuma günü saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.