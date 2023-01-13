Celta Vigo - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 17. haftada Celta Vigo ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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CELTA VIGO - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Villarreal maçı 13 Ocak Cuma günü saat 23:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.