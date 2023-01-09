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Athletic Bilbao - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 16. haftasında Athletic Bilbao ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 10:32 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 10:32
Athletic Bilbao - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 16. haftada Athletic Bilbao ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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ATHLETIC BILBAO - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Osasuna maçı 9 Ocak Pazartesi günü saat 23:00'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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