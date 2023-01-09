Athletic Bilbao - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 16. haftada Athletic Bilbao ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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ATHLETIC BILBAO - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Osasuna maçı 9 Ocak Pazartesi günü saat 23:00'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.