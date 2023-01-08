Sevilla - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 16. haftada Sevilla ile Getafe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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SEVILLA - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Getafe maçı 8 Ocak Pazar günü saat 20:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.