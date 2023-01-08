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Rayo Vallecano - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 16. haftasında Rayo Vallecano ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 14:37 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 14:40
Rayo Vallecano - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 16. haftada Rayo Vallecano ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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RAYO VALLECANO - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Real Betis maçı 8 Ocak Pazar günü saat 18:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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