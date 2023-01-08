Almeira - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Almeira - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 16. haftada Almeira ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almeira - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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ALMEIRA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almeira - Real Sociedad maçı 8 Ocak Pazar günü saat 16:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.