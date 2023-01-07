Mallorca - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Mallorca - Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 16. haftada Mallorca ile Valladolid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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MALLORCA - VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Valladolid maçı 7 Ocak Cumartesi günü, saat 20:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.