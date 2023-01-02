Madrid iddası

A Milli Futbol Takımı'nın iki yıldızı Enes Ünal ile Çağlar Söyüncü aynı takımda forma giymeye çok yakın... İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, bu ekibin Atletico Madrid olması ihtimali giderek artıyor. Kariyerini Getafe'de sürdüren Enes Ünal'la ilgilenen İspanyol ekibi, 25 yaşındaki forvetle görüşmelere başladı. Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gözüken başarılı oyuncu için Joao Felix'in satışından gelmesi beklenen para kullanılacak. 2020'den beri Getafe'de oynayan Enes, bu sezon ligde 15 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

ÇAĞLAR'DA ANLAŞMA YAKIN

Atletico Madrid'in kadrosunda düşündüğü diğer Türk isim Çağlar Söyüncü'yle ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. Leicester City'den ayrılması beklenen 26 yaşındaki stoperin, Atletico Madrid'le anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek başarılı oyuncunun ocak ayında düşük ücretle transfer edilme ihtimali Atletico Madrid'in iştahını kabartıyor. 2018'den bu yana Leicester'da top koşturan Çağlar, bu sezon formasını kaybettiği Ada ekibinde 6 maça çıktı. Atletico Madrid, transferleri sonuçlandırırsa iki Türk aynı takımda buluşacak.