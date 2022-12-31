Barcelona - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Barcelona ile Espanyol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Espanyol maçı 31 Aralık Cumartesi günü, saat 16.00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

BARCELONA - ESPANYOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona

Ter Stegen; Balde, Kounde, E Garcia, Alonso; Pedri, Busquets, De Jong; Raphinha, Lewandowski, Dembele

Espanyol

Lecomte; Gil, Cabrera, Calero, Olivan; Melamed, Souza; Braithwaite, Darder, Puado; Joselu