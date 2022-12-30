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Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 15. haftasında Valladolid ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 15:50
Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valladolid - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Valladolid ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALLADOLID - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valladolid - Real Madrid maçı 30 Aralık Cuma günü, saat 23:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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