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Isco'nun sözleşmesi feshedildi!

La Liga'da sezona istediği başlangıcı yapamayan Sevilla'da fatura kesildi. İspanyol Marca gazetesinin habere göre Sevilla, orta saha oyuncusu Isco'nun sözleşmesini feshetti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 12:43
Isco'nun sözleşmesi feshedildi!

La Liga'da sezona istediği başlangıcı yapamayan Sevilla'da fatura kesildi. İspanyol Marca gazetesinin habere göre Sevilla, orta saha oyuncusu Isco'nun sözleşmesini feshetti.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; karar önümüzdeki saatlerde resmi olarak açıklanacak.

Real Madrid'le sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Isco, Sevilla'ya transfer olmuştu.

Kariyerine Valencia'da başlayan tecrübeli oyuncu, sonrasında Malaga ve Real Madrid'de forma giydi.

Isco, Madrid ekibinde 352 maçta süre alırken 53 gol ve 56 asist kaydetti.

Sevilla, İspanya Liginde geride kalan 14 haftasında topladığı 11 puan ile 17'inci sırada yer alıyor.

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