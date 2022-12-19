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Real Madrid'den Mbappe'ye yeşil ışık!

İspanyol ekibinin başkanı Florentino Perez'in, Fransız yıldızın geçen yaz sergilediği davranışlara rağmen transfere soğuk bakmadığı ve Perez başkan olduğu sürece bu transferin gerçekleşebileceği belirtildi. PSG'nin de 23 yaşındaki futbolcuyu, 300-500 milyon euro arasında bir rakamla satmaya hazır olduğu aktarıldı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 16:41
Real Madrid'den Mbappe'ye yeşil ışık!
Real Madrid, Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe'ye kapıları kapatmadı.

Relevo'nun haberine göre, İspanyol ekibinin başkanı Florentino Perez'in, Fransız yıldızın geçen yaz sergilediği davranışlara rağmen transfere soğuk bakmadığı ve Perez başkan olduğu sürece bu transferin gerçekleşebileceği belirtildi. PSG'nin de 23 yaşındaki futbolcuyu, 300-500 milyon euro arasında bir rakamla satmaya hazır olduğu aktarıldı.

PSG ile geçen yaz sözleşmesi sona eren ve Real Madrid'e transfer olacağı haberleri çıkan Mbappe, daha sonra Fransız temsilcisi ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

Bu sezon PSG'de 20 maça çıkan Kylian Mbappe, 19 gol attı ve 5 asist yaptı. Genç yıldız, Katar'daki Dünya Kupası'nda ise 7 maçta, 8 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Mbappe, final karşılaşmasında ise Arjantin'e karşı hat-trick yapmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.
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