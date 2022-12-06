Haaland’a sıcak bakmıyor

İspanyol devi Real Madrid'in, Haaland'ın İngiliz ekibi Manchester City ile olan sözleşmesinde 2024 yazında serbest kalma maddesi bulunmasına rağmen Norveçli yıldız golcünün transferine öncelik vermeyeceği ifade edildi. İspanyol ekibinin, hem Haaland'ın yüksek maaşı, hem de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu transfere çok fazla sıcak bakmadığı belirtildi.
İspanyol devi Real Madrid'in, Haaland'ın İngiliz ekibi Manchester City ile olan sözleşmesinde 2024 yazında serbest kalma maddesi bulunmasına rağmen Norveçli yıldız golcünün transferine öncelik vermeyeceği ifade edildi. İspanyol ekibinin, hem Haaland'ın yüksek maaşı, hem de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu transfere çok fazla sıcak bakmadığı belirtildi.