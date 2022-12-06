Endrick kapışması

Adı başta Manchester City ve PSG olmak üzere birçok Avrupa takımıyla anılan Palmeiras'ın 16 yaşındaki santrforu Endrick'in transferinde İspanyol devi Real Madrid'in avantajlı takım olduğu belirtildi. Marca'da yer alan habere göre, Real'in, yeşil-beyazlıların Brezilyalı genç yıldızını renklerine bağlamaya en yakın kulüp olduğu belirtildi. Real Madrid'in, Endrick'in adı birçok takımla anılsa da yetenekli futbolcuya en başından beri ilgi gösteren kulüp olduğu ve şu anda da transfere en yakın ekip olduğu öne sürüldü. Sambacı forvet, bu sezon 14 karşılaşmada 9 gol, 1 asist katkısı sağladı.
Adı başta Manchester City ve PSG olmak üzere birçok Avrupa takımıyla anılan Palmeiras'ın 16 yaşındaki santrforu Endrick'in transferinde İspanyol devi Real Madrid'in avantajlı takım olduğu belirtildi. Marca'da yer alan habere göre, Real'in, yeşil-beyazlıların Brezilyalı genç yıldızını renklerine bağlamaya en yakın kulüp olduğu belirtildi. Real Madrid'in, Endrick'in adı birçok takımla anılsa da yetenekli futbolcuya en başından beri ilgi gösteren kulüp olduğu ve şu anda da transfere en yakın ekip olduğu öne sürüldü. Sambacı forvet, bu sezon 14 karşılaşmada 9 gol, 1 asist katkısı sağladı.