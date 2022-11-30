Haberler İspanya La Liga LaLiga'dan Juventus için yaptırım çağrısı!

LaLiga'dan Juventus için yaptırım çağrısı!

Son dakika spor haberi: LaLiga, yaptığı yazılı açıklamada, "Finansal sürdürülebilirlik, futbolun ticari işini korumak için çok önemlidir. Futbolumuza sahip çıkalım." diyerek, yaklaşık 10 yıldır İspanyol futbol kulüplerinde uygulanan ekonomik kontrollerin Avrupa'daki tüm kulüpler için geçerli olması gerektiğini vurguladı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 13:00
LaLiga'dan Juventus için yaptırım çağrısı!

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga, yaptığı yazılı açıklamada, "Finansal sürdürülebilirlik, futbolun ticari işini korumak için çok önemlidir. Futbolumuza sahip çıkalım." diyerek, yaklaşık 10 yıldır İspanyol futbol kulüplerinde uygulanan ekonomik kontrollerin Avrupa'daki tüm kulüpler için geçerli olması gerektiğini vurguladı.

İtalyan mali polisi tarafından da soruşturulan Juventus'u UEFA Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle nisan ayında UEFA'ya resmi olarak şikayet ettiğini de hatırlatan LaLiga, İtalyan kulübünü oyuncularının gerçek maaş bordrolarını ve çalışanlarının harcamalarını saklamak, transfer değerlerini gerçeğin üzerinde göstermekle suçladığını bildirdi.

İspanyol futbolunun önemli kurumlarından biri olan LaLiga, "Avrupa'da finansal olarak sürdürülebilir futbolu teşvik etmek amacıyla Juventus'a karşı bu şikayetlerini devam ettirdiğini ve yetkili makamlardan bu kulübe acil sportif yaptırımlar uygulamasını talep ettiğini" kaydetti.

LaLiga, nisan ayında UEFA'ya yaptığı şikayette Juventus dışında Manchester City ve Paris Saint Germain kulüplerini de UEFA Finansal Fair Play kurallarını çiğnemekle suçlamıştı.

ANDREA AGNELLI VE YÖNETİM KURULU İSTİFA ETMİŞTİ!
Juventus Kulüp Başkanı Andrea Agnelli ve yönetim kurulu, kulübün 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının Torino Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan bir soruşturmayla incelenmesinin ardından istifa etmişti.

DİĞER
Aleyna Tilki iç çamaşırının üstüne örgü elbise giydi sosyal medyadan eleştiri yağdı! "Elbise demeye bin şahit ister"
Cristiano Ronaldo için müthiş iddia: Al Nassr ile anlaşmaya yakın! Alacağı para dudak uçuklattı
G.Saraylı Yunus Akgün'e sürpriz talip!
Ayrılığın perde arkasını anlattı! "Hatay maçı sonrası..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
La Liga'dan Juventus'a "acil sportif yaptırım" isteği!
Ronaldo'ya Florentino Perez engeli!
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Canlı döviz ve altın kuru takibi (30 Kasım)
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (30 Kasım Çarşamba)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bahçeşehir Koleji evinde kazandı Bahçeşehir Koleji evinde kazandı 12:47
Diego Rossi'ye Çizme kancası! Bonservisi... Diego Rossi'ye Çizme kancası! Bonservisi... 12:33
Potada derbi zamanı Potada derbi zamanı 12:30
Anadolu Efes'in rakibi Olympiakos Anadolu Efes'in rakibi Olympiakos 12:22
Yeni adresi netleşiyor! Dudak uçuklatan rakam Yeni adresi netleşiyor! Dudak uçuklatan rakam 11:40
G.Saraylı Yunus Akgün'e sürpriz talip! G.Saraylı Yunus Akgün'e sürpriz talip! 11:37
Daha Eski
Doncic müthiş oynadı Mavericks kazandı! Doncic müthiş oynadı Mavericks kazandı! 11:31
Ayrılığın perde arkasını anlattı! "Hatay maçı sonrası..." Ayrılığın perde arkasını anlattı! "Hatay maçı sonrası..." 11:02
Wanda Nara'dan Icardi paylaşımı! Barıştılar mı? Wanda Nara'dan Icardi paylaşımı! Barıştılar mı? 10:53
Saran'dan başkanlık açıklaması! "Koşa koşa değil..." Saran'dan başkanlık açıklaması! "Koşa koşa değil..." 10:43
Dovbyk için resmi teklif! İşte o rakam Dovbyk için resmi teklif! İşte o rakam 10:11
Fenerbahçe'ye 19'luk sol bek! Fenerbahçe'ye 19'luk sol bek! 09:58