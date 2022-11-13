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Barcelona'dan Lionel Messi açıklaması!

Geçtiğimiz sezon, Barcelona'nın yaşadığı mali kriz nedeniyle takımdan ayrılan ve PSG'ye imza atan Lionel Messi'nin yeniden Katalan ekibine dönmesi gündemde. Bordo mavili ekibin başkanı Joan Laporta, konuyla ilgili gelen soruyu yanıtladı. İşte o sözler...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 17:43
Barcelona'dan Lionel Messi açıklaması!

Geçtiğimiz sezon, Barcelona'nın yaşadığı mali kriz nedeniyle takımdan ayrılan ve PSG'ye imza atan Lionel Messi'nin yeniden Katalan ekibine dönmesi gündemde. Bordo mavili ekibin başkanı Joan Laporta, konuyla ilgili gelen soruyu yanıtladı.

İşte o sözler;

"Leo, Barcelona'nın her zaman evi olduğunu biliyor. Ama onun hakkında konuşmayalım çünkü başka bir takımda forma giyiyor. Bunlara cevap verirsem, kendimizi yine hiç kimseye faydası olmayan soruların içinde bulabiliriz. Messi'nin, Paris Saint-Germain'de devam eden bir sözleşmesi var. Tek söyleyebileceğim Leo'nun Barcelona tarihindeki en iyi oyuncu olduğu."

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