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Sevilla - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 14. haftasında Sevilla ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 14:05 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 14:10
Sevilla - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 14. haftada Sevilla ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Real Sociedad maçı 8 Kasım Salı günü, saat 21:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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