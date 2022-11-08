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Osasuna - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

La Liga'nın 14. haftasında Osasuna ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 16:00
Osasuna - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan 14. hafta maçlarıyla sürecek. Lider Barcelona deplasmanda Osasuna'yla karşı karşıya gelecek. Maça dair tüm bilgiler haberimizde...

Osasuna - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

OSASUNA BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna: Fernandez; Pena, U. Garcia, D. Garcia, Sanchez; Oroz, Torro, Gomez; Avila, Budimir, Barja.

Barcelona: Ter Stegen; Balde, Christensen, E. Garcia, Alonso; Gavi, De Jong, Pedri; Dembele, Fati, Lewandowski.

OSASUNA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna ile Barcelona arasında oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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