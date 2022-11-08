Osasuna - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan 14. hafta maçlarıyla sürecek. Lider Barcelona deplasmanda Osasuna'yla karşı karşıya gelecek. Maça dair tüm bilgiler haberimizde...
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OSASUNA BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Osasuna: Fernandez; Pena, U. Garcia, D. Garcia, Sanchez; Oroz, Torro, Gomez; Avila, Budimir, Barja.
Barcelona: Ter Stegen; Balde, Christensen, E. Garcia, Alonso; Gavi, De Jong, Pedri; Dembele, Fati, Lewandowski.
OSASUNA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Osasuna ile Barcelona arasında oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.