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Elche - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 14. haftasında Elche ile Girona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elche - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 16:00
Elche - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Elche - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 14. haftada Elche ile Girona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elche - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ELCHE - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Elche - Girona maçı 8 Kasım Salı günü, saat 21:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ELCHE - GIRONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Elche:

Badia; Lirola, Roco, D Gonzalez, Clerc; Josan, Mascarell, Milla, Guti, Morente; Boye.

Girona:

Gazzaniga; Martinez, Bueno, D Lopez, Gutierrez; Villa, Herrera, Romeu, A. Garcia, Valery; Castellanos.

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