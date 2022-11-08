Elche - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Elche - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 14. haftada Elche ile Girona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elche - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ELCHE - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Elche - Girona maçı 8 Kasım Salı günü, saat 21:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ELCHE - GIRONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Elche:

Badia; Lirola, Roco, D Gonzalez, Clerc; Josan, Mascarell, Milla, Guti, Morente; Boye.

Girona:

Gazzaniga; Martinez, Bueno, D Lopez, Gutierrez; Villa, Herrera, Romeu, A. Garcia, Valery; Castellanos.