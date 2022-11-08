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Atletic Bilbao - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

La Liga'nın 14. haftasında Atletic Bilbao ile Valladolid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletic Bilbao - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 16:00
Atletic Bilbao - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan 14. hafta maçlarıyla sürecek. Ligin orta sıralarındaki iki takım Athletic Bilbao ile Real Valladolid kozlarını paylaşacak. Maça dair tüm detaylar haberimizde...

Atletic Bilbao - Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

ATHLETIC BILBAO REAL VALLADOLID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

A. Bilbao: Simon; De Marcos, Yeray, I. Martinez, Yuri; Sancet, Vencedor; N. Williams, R. Garcia, Berenguer; I. Williams.

R. Valladolid: Masip; Rosa, Fernandez, J. Sanchez, Escudero; I. Sanchez, Mesa, Aguado; Plata, Leon, Plano.

A. BILBAO - VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao ile Real Valladolid arasında oynanacak maç TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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