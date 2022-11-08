Atletic Bilbao - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan 14. hafta maçlarıyla sürecek. Ligin orta sıralarındaki iki takım Athletic Bilbao ile Real Valladolid kozlarını paylaşacak. Maça dair tüm detaylar haberimizde...
Atletic Bilbao - Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...
ATHLETIC BILBAO REAL VALLADOLID MAÇI MUHTEMEL 11'LER
A. Bilbao: Simon; De Marcos, Yeray, I. Martinez, Yuri; Sancet, Vencedor; N. Williams, R. Garcia, Berenguer; I. Williams.
R. Valladolid: Masip; Rosa, Fernandez, J. Sanchez, Escudero; I. Sanchez, Mesa, Aguado; Plata, Leon, Plano.
A. BILBAO - VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Athletic Bilbao ile Real Valladolid arasında oynanacak maç TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.