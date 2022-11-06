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Real Betis - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 13. haftasında Real Betis ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 11:30 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 11:30
Real Betis - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Real Betis ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Sevilla maçı 6 Kasım Pazar günü, saat 23:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

REAL BETIS - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis

Silva; Moreno, Pezzella, Edgar, Sabaly; Rodriguez, Fekir, Carvalho; Canales, Iglesias, Henrique

Sevilla

Bounou; Acuna, Rekik, Gudelj, Montiel; Rakitic, Jordan; Gomez, Torres, Mir; Dolberg

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