Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique'nin otelinden toplu mezarlık çıktı!

Barcelona'nın kaptanlarından olan Gerard Pique ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Marca'da yer alan habere göre futbolcunun 2015'te Malaga'daki Costa del Sol bölgesinde satın aldığı otelin bahçesinden geçmiş yüzyıllardan kaldığı düşünülen 250 adet mezar bulundu.

Alanda çalışan arkeolog Alberto Cumpian konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "250 büyük mezar kazdık. Bunların büyük çoğunluğu boştu. Muhtemelen mezarlar hiç kullanılmamıştır. Kullanılacak kadar değerli değillerdir." ifadelerine yer verdi.

Yapılacak bilimsel çalışmalar sonrasında mezarların hangi yüzyıllardan kaldığı tespit edilecek.

