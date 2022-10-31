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Elche - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 12. haftasında Elche ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elche - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 12:00
Elche - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Elche - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Elche ile Getafe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elche - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ELCHE - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Elche - Getafe maçı 31 Ekim Pazartesi günü, saat 23:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

ELCHE - GETAFE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Elche

Badia; Bigas, Roco, Verdu; Palacios, Guti, Mascarell, Collado, Clerc; Milla, Boye

Getafe

Soria; Mitrovic, Duarte, Dakonam; Iglesias, Maksimovic, Milla, Alena, Angileri; Unal, Mayoral

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