Haberler İspanya La Liga Real Sociedad - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 12. haftasında Real Sociedad ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 11:00
Real Sociedad - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Real Sociedad ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Real Betis maçı 30 Ekim Pazar günü, saat 23:00'te S Sport Plus ve Tivibu Spor 4'te canlı yayınlanacak.

REAL SOCIEDAD - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad

Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Rico; Mendez, Zubimendi, Merino; D Silva; Sorloth, Kubo

Real Betis

Silva; Sabaly, Felipe, Pezzella, Moreno; Rodriguez, Carvalho; Canales, Fekir, Rodri; Iglesias

DİĞER
Mankenler kraliçesiydi, Yeşilçam yıldızı oldu! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş!
Reha Muhtar'dan kafa karıştıran paylaşım! Deniz Uğur ses kaydını ve görüntülerini ifşalamıştı: "Gayri menkullerimi almak isteyen kişi kim?"
Fenerbahçe'ye 21'lik stoper!
Dikkat çeken yorum! "Ne rakipler aynı ne de Şenol hoca"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Athletic Bilbao - Villarreal maçı saat kaçta?
Real Madrid - Girona maçı saat kaçta?
Barajlardaki doluluk oranı (30 Ekim 2022)
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (30 Ekim 2022)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torino - Milan maçı saat kaçta? Torino - Milan maçı saat kaçta? 11:15
Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a tarihi transfer bütçesi! Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a tarihi transfer bütçesi! 11:10
Lazio - Salernitana maçı saat kaçta? Lazio - Salernitana maçı saat kaçta? 11:09
Spezia - Fiorentina maçı saat kaçta? Spezia - Fiorentina maçı saat kaçta? 11:04
Cremonese - Udinese maçı hangi kanalda? Cremonese - Udinese maçı hangi kanalda? 10:56
Empoli - Atalanta maçı saat kaçta? Empoli - Atalanta maçı saat kaçta? 10:50
Daha Eski
Real Sociedad - Real Betis maçı saat kaçta? Real Sociedad - Real Betis maçı saat kaçta? 10:44
Athletic Bilbao - Villarreal maçı saat kaçta? Athletic Bilbao - Villarreal maçı saat kaçta? 10:39
Fenerbahçe'ye 21'lik stoper! Fenerbahçe'ye 21'lik stoper! 10:36
Real Madrid - Girona maçı saat kaçta? Real Madrid - Girona maçı saat kaçta? 10:34
Osasuna - Real Valladolid maçı saat kaçta? Osasuna - Real Valladolid maçı saat kaçta? 10:27
Iniesta'dan flaş sözler! "Barcelona'ya dönebilir" Iniesta'dan flaş sözler! "Barcelona'ya dönebilir" 10:24