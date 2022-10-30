Real Sociedad - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Real Sociedad ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Real Betis maçı 30 Ekim Pazar günü, saat 23:00'te S Sport Plus ve Tivibu Spor 4'te canlı yayınlanacak.

REAL SOCIEDAD - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad

Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Rico; Mendez, Zubimendi, Merino; D Silva; Sorloth, Kubo

Real Betis

Silva; Sabaly, Felipe, Pezzella, Moreno; Rodriguez, Carvalho; Canales, Fekir, Rodri; Iglesias