Real Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Madrid - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Real Madrid ile Girona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Girona maçı 30 Ekim Pazar günü, saat 18:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - GIRONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius

Girona

Gazzaniga; Couto, D Lopez, Bueno, Hernandez; Herrera, Romeu, A Garcia, Riquelme; Vallejo, Castellanos