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Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 12. haftasında Valencia ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 14:00
Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Valencia ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Barcelona maçı 29 Ekim Cumartesi günü, saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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