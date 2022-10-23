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Villarreal - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 11. haftasında Villarreal ile Almeira karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Villarreal - Almeira maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Villarreal - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 15:20 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 15:40
Villarreal - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Almeira maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Villarreal ile Almeira kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - ALMEIRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Almeira maçı 22 Ekim Cumartesi günü, saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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