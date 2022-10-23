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Girona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 11. haftasında Girona ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Girona - Osasuna maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Girona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 15:20 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 15:40
Girona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Girona ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Osasuna maçı 22 Ekim Cumartesi günü, saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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