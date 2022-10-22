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Valladolid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 11. haftasında Valladolid ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Valladolid - Real Sociedad maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Valladolid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 16:01
Valladolid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valladolid - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Valladolid ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valladolid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALLADOLID - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valladolid - Real Sociedad maçı 22 Ekim Cumartesi günü, saat 17:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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