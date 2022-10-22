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Valencia - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 11. haftasında Valencia ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Valencia - Mallorca maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Valencia - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 15:50
Valencia - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Valencia ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Mallorca maçı 22 Ekim Cumartesi günü, saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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